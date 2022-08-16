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İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!
İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı!

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı! - Tıkla İzle

Kaza, Eskipazar - Ankara karayolu Karabük Belediyesi Fen İşleri önünde meydana geldi. Y.E.'nin sevk ve idaresindeki 06 BNS 029 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan B.M.'nin sevk ve idaresindeki 34 EAU 693 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücülerle birlikte B.M., F.B.M. E.I.M., E.M. ve Z.E. isimli yolcular hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Rıdvan Bostancı

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