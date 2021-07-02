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İngiliz plakalı minibüs sulama tankerine çarptı: 1 ölü

İngiliz plakalı minibüs sulama tankerine çarptı: 1 ölü
İngiliz plakalı minibüs sulama tankerine çarptı: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen trafik kazasında, İngiliz plakalı minibüs, yol kenarında sulama yapan tankere çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi. Şahin Beder idaresindeki K57ATY İngiltere plakalı kargo minibüsü, yol kenarında sulama yapan 34 DSL 794 plakalı sulama tankerine arkadan çarptı.

Araç içine sıkışan sürücü Şahin Beder için bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları ilk kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içinde sıkışan Beder'i ekipler uzun süren çalışmanın ardından çıkartabildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatırken, tanker sürücüsü H.A.'nın ifadesine başvuruldu.

 

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