İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ın Kıbrıs ziyareti İngiliz basınında

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın dün gerçekleştirdiği KKTC ve GKRY ziyareti, İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Raab'ın adaya yapacağı ziyaret öncesi tarafların görüşlerine yer verdi. Haberde, adada 3 bin İngiliz askerinin konuşlandığı 2 askeri üste İngiltere'nin Kıbrıs'la ilgili çıkarlarının bulunduğunu ancak son 5 yıldır Brexit'ten dolayı uluslararası gelişmelerden geri durulduğu belirtildi. Önümüzdeki ay 4 yıllık bir aradan sonra görüşmelerin yeniden başlayacağı bildirilen haberde, Raab'ın adaya yapacağı ziyaretin ve temaslarının büyük beklentileri de beraberinde getirdiği aktarıldı. Şubat ayının Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulides tarafından ‘kritik' bir ay olarak tanımladığını belirten gazete, önümüzdeki hafta başında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in gerçekleştireceği ziyaretle uluslararası toplumun diplomatik manevralarının daha da artacağını yazdı. Haberde, Kuzey Kıbrıs'ın beklentilerinin ise farklı olduğu vurgulandı.

Haberde, Kıbrıs Türk başmüzakerecisi Ergün Olgun'un Raab'la görüşme öncesi yaptığı açıklamaya da yer verildi. Yarım asırdır devam eden Kıbrıs sorununun çözümlenmesi gerektiğini vurgulayan Olgun'un ifadeleri, haberde şu şekilde yer aldı:

“Üye dayanışması prensibini savunan AB, Kıbrıs konusunda taraflı davrandı. Bizler AB'den ayrılan İngiltere'nin daha bağımsız hareket edeceğini ümit ediyoruz. Taraflar arasındaki ilişki, eşit uluslararası statüye sahip iki devlet temelinde kurulmalı. Bizler bu iki devletin iş birliği yapabileceği bir çözüm bulmalıyız. Bunu yaparken de gelecekte yeni sorunlara yol açmayacak bir yol bulmamız gerekiyor.”

İngiltere'nin Kıbrıs'ta değişmeyen resmi politikasının her daim aynı olduğunu yazan The Times, söz konusu politikanın adanın yeniden birleşmesi yönünde olduğunu belirtti. Ancak haberde, İngiltere'nin bazı şartlar nedeniyle daha pragmatik bir tutum sergilemek zorunda kalabileceği de aktarıldı.