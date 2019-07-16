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Irak Cumhurbaşkanı Salih, Filistin Başbakanı ile görüştü

Irak Cumhurbaşkanı Salih, Filistin Başbakanı ile görüştü
Irak Cumhurbaşkanı Salih, Filistin Başbakanı ile görüştü

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.

Salih ile Iştiyye, Filistin'deki siyasi gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yolları hakkında görüştü.

Cumhurbaşkanı Salih, Irak'ın kardeş Filistin halkını Filistin meselesine adil ve kapsamlı bir çözüm bulunması için desteklediğini vurguladı. Salih, Filistin Başbakanı Iştiyye ile gerçekleştirdiği görüşmede, ”Irak'ta yaşayan Filistinliler haklarından yararlanmalı ve tüm hakları sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

Filistin Başbakanı Iştiyye ise ”Irak ile her alanda ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Irak'ın, Filistin meselesini farklı düzeylerde destekleme tutumunu takdir ediyoruz” diye konuştu.

Filistin Başbakanı Iştiyye, dün iş adamları ve bakanların yer aldığı bir heyetle Bağdat'a geldi.  

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