İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İrfan Can kırmızı kart gördü

İrfan Can kırmızı kart gördü
İrfan Can kırmızı kart gördü

Medipol Başakşehir’in, Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup olduğu maçta İrfan Can Kahveci, mücadelenin 82. dakikasında Sabo’ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Üçüncü haftasını geride bıraktığı ligde henüz galibiyetle tanışamayan ve gol atma başarısı gösteremeyen turuncu-lacivertliler, bir yandan da İrfan Can Kahveci'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Başarılı futbolcu müsabakanın 82. dakikasında Erik Sabo'yla girdiği ikili mücadele sonrası hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

İrfan Can, gelecek hafta Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Uygar Aydın

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.