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İstanbul Boğazı'nda yunus şöleni

İstanbul Boğazı'nda yunus şöleni
İstanbul Boğazı'nda yunus şöleni

İstanbul Boğazı’nda sokağa çıkma kısıtlamasında ortaya çıkan yunus balığı sürüsü, görsel şölen oluşturdu. Havadan çekilen görüntüleriyle yunus balıklarının görüntüsü belgesel filmlerini aratmadı. Sevimli yunuslar, turistlerin ilgi odağı oldu.

İstanbul Boğazı'nda yunus şöleni - Tıkla İzle

Korona virüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla İstanbul Boğazı'nın birçok noktadasın da yunus balıkları görülmeye başlandı. Sevimlilikleri ile kendilerine hayran bırakan yunus sürüsü, adeta boğazın tadını çıkardı. Yunusların avlanması ve dans edercesine yüzmesi havadan görüntülendi. Yunus balıklarının görüntüsü belgesellik görüntüler oluşturdu. Yunus balıkları aynı zamanda, turistlerin de ilgi odağı oldu. Turistler boğazın serin sularına defalarca dalıp çıkan yunusları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç
 

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