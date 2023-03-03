İYİ Parti'de olağanüstü toplantı

Altılı masa toplantısının ardından İYİ Parti olağanüstü toplandı. Toplantı için parti binasına gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sloganlarla karşılandı. Toplantı devam ederken, 81 il başkanının Ankara'ya geleceği ve 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının cuma günü yapılacağı öğrenildi.

Musa Enes Aksakal - Musa Erdoğan



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