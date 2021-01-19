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Jandarma, katır sırtındaki çuvallarda 122 kilo esrar ele geçirdi

Jandarma, katır sırtındaki çuvallarda 122 kilo esrar ele geçirdi
Jandarma, katır sırtındaki çuvallarda 122 kilo esrar ele geçirdi

Van’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 katırın sırtındaki çuvallarda 122 kilo 441 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ve Edremit ilçeleri sınırında yapılan operasyonunda arazide 2 katırın terk edilmiş vaziyette olduğu görüldü. Bunun üzerine katırların sırtındaki 5 adet çuvalda yapılan aramada 126 paket halinde daralı ağırlığı 122 kilo 441 gram e Esrar maddesi ele geçirildi. Olay yerinden kaçan şahıs/şahısların yakalanması çalışmalarına devam edilirken, olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlanıldı.

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