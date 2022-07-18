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Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 1'i çocuk 2 yaralı

Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 1'i çocuk 2 yaralı
Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 1'i çocuk 2 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 1'i çocuk 2 yaralı - Tıkla İzle

İlk kaza Safranbolu ilçesi Sadri Atunç Caddesinde meydana geldi. Y.K. sevk ve idaresindeki 35 AAC 070 plakalı otomobil, M.K. sevk ve idaresindeki 78 AD 738 plakalı otomobile çarptıktan sonra refüje çıkarak direğe çarptı. Kazada 35 AAC 070 plakalı otomobili sürücüsü ile yolcu olarak bulunan D.N.B. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken yapılan kontrollerde sürücünün 1.31 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

İkinci kaza, Babasultan Mahallesi Bartın Kavşağında meydana geldi. O.İ. idaresindeki 34 DHY 327 plakalı otomobil, Safranbolu istikametine seyir halindeyken Ş.Ç. sevk ve idaresindeki 34 ZB 3737 plakalı ciple çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Y.Y.İ. isimli çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Rıdvan Bostancı

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