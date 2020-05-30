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Karantina bölgesinde Vefa Destek Grubu ihtiyaçları karşılıyor

Karantina bölgesinde Vefa Destek Grubu ihtiyaçları karşılıyor
Karantina bölgesinde Vefa Destek Grubu ihtiyaçları karşılıyor

Malatya’nın Yazıhan İlçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19)nedeniyle karantina bölgesinde bulunan vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Destek Grubunda görev yapan personeller tarafından karşılanıyor.

Vefa Destek Grubunda yer alan asker traktör sürdü, köylülerin işlerine yardımcı oldu. Karantina bölgesindeki büyükbaş hayvanlar, Vefa Destek Grubunda görev yapan Müftülük personeli kontrolünde çobana teslim edildi. Karantina bölgesinde bulunanlar dışarı çıkamayınca, sağlık malzemesinden evde ihtiyaç olan un ve gıda maddelerine kadar bütün ihtiyaçları Vefa Destek Grubunda görev yapanlar karşılıyor.
Bu arada, Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı da, karantina uygulanan Sürür ve Kömüşhan Mahallelerindeki uygulamaları yerinde denetledi.

Eyüp Öztürk
 

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