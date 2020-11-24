İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp 59 koyun drone ile bulundu

Kayıp 59 koyun drone ile bulundu
Kayıp 59 koyun drone ile bulundu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kaybolan 59 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone ile araması sonrasında bulundu.

Yahşihan ilçesi Mahmutlar köyünde besicilik yapan U.D., 250 koyununu otlatmak için araziye çıkardı. Bir zaman sonra koyunlarından 59'unun kaybolduğunu fark eden U.D., arazide aramalar yapsa da sonuca varamadı. Şahsın 112 Acil Çağrı Merkezine başvuruda bulunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de havadan ve karadan arama çalışmaları başlattı. Jandarma ekiplerinin 3 ayrı ekip halinde yürüttüğü çalışmalarda kayıp koyunlar drone ile Karacaali köyü Erikli mevkiinde tespit edildi. Otlatılan araziden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta ulaşılan koyunlar, eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

Kadir Arslan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.