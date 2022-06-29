Kendini ‘icra müdürü' olarak tanıtan dolandırıcılara 4 bin TL kaptırdı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Ömer Ceylan, K.K. isimli bir tanıdığına 2 bin 500 TL borç verdi. Bir süre sonra parasını alamayan Ceylan, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Ceylan'ın paylaşımı üzerine sosyal medya üzerinden bir ‘acil nakit' adında bir sayfa kendisine mesaj atarak iletişim kurdu. Ceylan'a bir telefon numarası vererek, verdikleri numaranın bir icra memuruna ait olduğunu söyleyen dolandırıcılar, parayı geri alabileceklerini söyledi.

Alacağını alamadı, dolandırıcılara 4 bin TL para kaptırdı

Dolandırıcılara inanan Ceylan, kendisine mesaj olarak gönderilen cep telefonu numarası ile iletişim kurdu. Dolandırıcılar, parayı fazlasıyla geri alabileceklerini, işlemler için 350 TL dosya masrafı olduğunu söyledi. Parayı kendisine verilen hesaba havale yapan Ceylan, dolandırıcıların isteği üzerine, kredi çekerek tamamladığı 4 bin TL parayı, parça parça sürekli olarak hesaba havale yaptı. Hem alacağını, hem de gönderdiği paraları geri alamayan Ceylan, dolandırıldığını fark edince savcılık ve emniyete şikayette bulundu.

“Dolandırıcılara güvenerek para gönderdim, başkalarını da dolandırmış”

2 yıllık üniversite mezunu 27 yaşındaki Ömer Ceylan, “Benim K.K. isimli birisinden 2 bin 500 TL alacağım vardı. Bunu fırsat bilerek, sosyal medyada ‘acil nakit' isimli sayfa üzerinden yazı yazdılar ve bana yardımcı olacaklarını, özelden mesaj atmamı istediler. Ben de onlara güvenerek geri dönüş sağladım. Onlar bana bir tanıdıklarının olduğunu ve o kişinin icra müdürü olduğunu, bu tür işlerler uğraştığını söylediler. Sonra bana sözde icra müdürünün telefon numarasını verdiler. O şahıs Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yaşayan C.A. isimli 43 yaşlarında bir insanmış. O şahsın önceden Osmaniye Devlet Hastanesi'nde çalıştığını ve bu tür olaylardan dolayı işten çıkartıldığını sosyal medyadaki dolandırıcıların ifşa gurubundan öğrendim” dedi.

“Paranın 9 bin 880 TL olarak geri geleceğini söylediler, beni kandırdılar”

“Benden ilk önce alacağım olan kişiye haciz işlemi için 350 TL istediler. Aradan 4 saat sonra yeniden 350 TL istediler ve dosya parası olduğunu söylediler. Bu şekilde sürekli para isteyerek 4 bin TL dolandırdılar” diyen Ceylan, “Onlar bana kendisini icra müdürü olduğunu, avukat da sayıldığını söyledi. Şimdi ben onlarla görüştüğümde ve paranın ne zaman geleceğini sorduğumda ‘sana haber vereceğiz, bu ödediğin 4 bin TL birikecek, şahıs icralık olduktan sonra sana geri 9 bin 880 TL olarak geri gelecek' dediler ve beni kandırdılar. Bu şahsın daha önceden başka insanları dolandırdığını da duydum. Bu şahıs tarafından dolandırılanlar benim gibi savcılığa suç duyurusunda bulunsun” ifadelerine yer verdi.

“Kredi çekerek parayı tamamladım, bankaya olan borçlarımı ödeyemiyorum”

Savcılık ve emniyet güçlerinin konu hakkında çalışma başlattıklarını kaydeden Ceylan, şunları söyledi:

“Olayın üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. Soruşturma dosyasını incelediğimizde şahsın her tarafta arandığını söylüyorlar. Ben bu kadar parayı kredi çekerek borç yaptım, bunlardan da paramı geri alamadığım için bankaya olan borçlarımı kapatamıyorum, bankalar sürekli beni arıyor. Beni dolandıranlardan ricam var daha fazla beni oyalamasın, lütfen paramı yatırsın. Zor imkanlar ile üniversite Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 2 yıllık üniversiteyi okuyup mezun oldum.”

Ceylan ayrıca, kimsenin dolandırıcılara inanmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Selim Kuşcu

