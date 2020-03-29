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Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Uludağ'da kar sürprizi

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Uludağ'da kar sürprizi
Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan Uludağ'da kar sürprizi

Türkiye’nin önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ, korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından yağan sürpriz kar yağışı zirveyi tekrar beyazlara bürüdü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçen haftalarda erken kapanan sezonun ardından İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle önceki gün tamamen kapatılan Uludağ'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Yollar, piknik masaları ile araçlar üstü karla kaplandı. Kar kalınlığının ise 28 santimetre ölçüldüğü Uludağ'da Bursa Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 1 derece olduğu, bugün kar yağışı, Pazartesi ve Salı karla karışık yağmur bekleniyor.

Zafer Peker

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