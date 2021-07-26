KPSS sınavına giriş yerleri açıklandı!

2021 KPSS'nin ilk oturumu olan A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 1 Ağustos'ta gerçekleşecek.

KPSS Lisans sınavları 1'er hafta arayla yapılacak. İlk sınav ise 1 Ağustos'ta gerçekleşecek. ÖSYM sınavlarının sınav giriş belgeleri genellikle sınava 10 gün kala açıklanıyordu.

Bu nedenle "KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu soruluyordu ki ÖSYM müjdeli haberi az önce duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün: '1 Ağustos 2021 tarihinde uygulayacağımız 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.' ifadelerini kullandı.

Aşağıdaki linkten sınav yerlerini öğrenebilirsiniz.

https://www.osym.gov.tr/