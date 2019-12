Levent Uysal'dan yeni yıl mesajı: Eğitimde sorumluluk bilinciyle yola devam

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Uysal, yeni yılın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

2020 yılında birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesi temennisinde bulunan Levent Uysal, “2019 yılını tüm zorlukları ve güzellikleriyle geride bırakarak 2020'ye gireceğimiz şu günlerde umudumuz ve beklentilerimizi de yeniliyoruz. Yeni yılda önümüze yepyeni hedefler koyuyoruz. Eğitimde şimdiye kadar taşıdığımız sorumluluk bilinci ile görevimizi bundan sonraki süreçte de devam ettirecek, aydınlık yarınlara doğru emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

İstikrar vurgusu

“2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliği, şanlı ordumuzun, devletimizin ve milletimizin kararlılığı sınır ötesi operasyonlarımıza yön verdi. Terör örgütlerini bertaraf ederek büyük hüsrana uğrattık. Tüm bu başarılar ‘ordu millet' anlayışını benimseyen Türk milletinin istikrarlı duruşu ve desteği ile gerçekleşti” dedi.

“Daha güçlü, üretken ve çalışkan olmalıyız”

Dünya sahnesinde her alada giderek devleşen bir Türkiye olduğunu vurgulayan Uysal, “2023'te 100'üncü yılını kutlayacak olan Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine doğru emin ve kararlı adımlarla ilerliyor. Ülkemiz her şeye rağmen ekonomi üzerindeki saldırıları boşa çıkardı. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile iyi yönetilen bir Türkiye var. Bu sebeple hükümetimizin ve ekonomi yönetiminin yanındayız. Her zamankinden daha etkili bir Türkiye için daha güçlü, daha üretken ve daha çalışkan olmalıyız. Geleceğin aydınlarını, bilim insanlarını yetiştiren biz üniversiteler olarak geçmişte ve günümüzde olduğu gibi yeni yılda da iş başındayız” açıklamasında bulundu.

Artık daha çok çalışma ve üretme vakti olduğunun altını çizen Uysal sözlerini, “2020 yılının insanlığa, ülkemize, milletimize, sağlık, barış, huzur, mutluluk, şans ve başarı getirmesini temenni ediyor, bereket dolu bir yıl diliyorum” diyerek sonlandırdı.