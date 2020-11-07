Lüks motosiklet hırsızı kameraya böyle yakalandı

Motor fiyatlarının artması hırsızların ilgisini çekmeye başladı. Çalması ve taşıması kolay olan motorlara yönelen hırsızlar son günlerde motorları çalmaya başladı. Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana gelen hırsızlık olayında 2 hırsızın değeri 20 bin lirayı bulan motosikleti çalması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mustafa Yıldız (29), 35 ABP 891 plakalı motosikletini apartmanın girişine park ederek, evine çıktı. Bir süre sonra aşağıya inen Yıldız, motosikletinin park ettiği yerde olmadığını gördü.

Bunun üzerine apartmanın güvenlik kameralarını izleyen Yıldız, motosikletinin 2 kişi tarafından çalındığını fark etti. Görüntülerde 2 şüphelinin bir süre apartmanın önünde beklediği, apartmana girerek motosikleti dışarıya çıkardıkları ve motosiklete binip uzaklaştığı anlar yansıdı. İhbar üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Abdullah Uğur

