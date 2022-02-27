Macron: 'Belarus Devlet Başkanı Lukashenko'dan Rus birliklerinin topraklarından geri çekilmesini istedim'

Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam eden Rusya'nın Belarus'ta bukunan askerlerine ilişkin Fransa'dan tepki geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, kendisinden Belarus'ta bulunan Rus askerlerinin geri çekilmesini istediğini kaydetti.

Macron, "Bu akşam Başkan Lukashenko'dan Rus birliklerinin ülkesinin topraklarından çekilmesini istedim. Belarus ve Ukrayna halkları arasındaki kardeşlik, Belarus'u Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'nın vasal ve fiili suç ortağı olmayı reddetmeye yönlendirmelidir" ifadelerini kullandı.