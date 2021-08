Mahmut Nedim Akülke: 'Türkiye'deki sağlık yatırımlarının çok iyi olması nedeniyle organizasyonu ülkemize verdiler'

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM), FIM Motokros Dünya Şampiyonası MXGP of Turkey etabından sonra MXGP of Afyon ile birlikte Türkiye'de arka arkaya 2 GP (Grand Prix) gerçekleşeceğini açıklamıştı. MXP of Turkey başlangıçta planlandığı gibi 4-5 Eylül'de gerçekleşecek, 2. yarış olan MXGP of Afyon ise 7-8 Eylül tarihlerinde, daha önceden 2022'ye ertelenen İsveç etabının yerine gerçekleşecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke organizasyonlara dair İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

Akülke, “Dünya Motokros Şampiyonası 2018 ve 2019 yıllarında Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi, 2 yıl üst üste. Pandemiden dolayı 2020 yılında yapamadığımız organizasyonumuzu bu sene Dünya Motokros Şampiyonası MXGP of Turkey, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 4-5 Eylül tarihlerinde yine Afyon'da yapılacak. Afyonkarahisar bu anlamda dünyada çok önemli motor sporları merkezine sahip. 2018'de ‘En İyi Altyapı' ödülü, 2019'da ‘En İyi Medya' ödülü ve dünyanın en iyi motokros pisti seçildi” ifadelerini kullandı.

“Türkiye adına onu verici bir şey”

Mahmut Nedim Akülke, sağlık yatırımlarının ve çalışmalarının iyi olması sebebiyle 2 dünya şampiyonasının da Türkiye'ye verildiğine vurgu yaparak, “Bu sene 4-5 Eylül tarihlerinde yapacağımız organizasyonun heyecanı devam ederken, uluslararası federasyondan çok sevindirici bir haber aldık. Tabii 6 aylık bir çalışmanın ürünüydü. Dünyanın en iyi pisti olması hem en iyi altyapı ödülüyle bu sene ödüllendirildi ve 7-8 Eylül tarihlerinde MXGP of Afyon adıyla ikinci şampiyona da herhangi bir ücret ödenmeden Afyonkarahisar'da yani Türkiye'de gerçekleştirilecek. Aslında bu bizler için çok önemliydi. Uluslararası federasyonun bu yarışı bize verirken aldığı kriter ve yayımladığı bildiri Türkiye adına onur verici bir olaydı. Bu da; ‘Güvenli Ülke Türkiye' sloganıyla Türkiye'deki sağlık yatırımlarının ve çalışmalarının çok iyi olması nedeni ve sporcularının Afyonkarahisar pistinin en iyi altyapı, oteller bölgesinde oluşu nedeniyle organizasyonu ülkemize verdiler. Türkiye adına onu verici bir şey. İki tane dünya şampiyonasını aynı hafta, aynı yerde yapacağız. Tabii 2 dünya şampiyonasının içinde 2 farklı branş; Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kadınlar Şampiyonası. Toplamda 1 hafta boyunca 8 dünya şampiyonası ve 2 Avrupa şampiyonası izleyeceğiz. Yine bir ilki Afyonkarahisar ve Türkiye'de yaşayacağız. Dünya Kadınlar Şampiyonası kategorisinde ilk defa bir kızımız motosiklette yarışacak. O da bizler için gurur ve onur verici bir olay. Yarın da tüm markaların beraberce bu organizasyona getirdiğimiz partnerlerimiz ve markalarla birlikte Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısını yapacağız. Herkesi 4-5 ve 7-8 Eylül'de Afyonkarahisar'a bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Afyonkarahisar, dünyada ‘Motor Sporları Merkezi' olarak anılmaya devam edecek”

İlk kez bir şehir isminin (Afyon) dünya şampiyonasıyla beraber anılacağına dikkat çeken Akülke, “Dünya Motokros Şampiyonaso MXGP of Turkey ismiyle 3 yıldır yapıyorduk. Dünya Motokros Şampiyonası bu sene ikinci yarısı 7-8 Eylül'de yapacağımız yarış, MXGP Afyon olarak adlandırıldı ve uluslararası federasyon ile promotör firma tarafından tüm dünyada 9. Ayak MXGP Afyon adıyla anılıyor. Bu da ilk kez bir şehrin dünya şampiyonasıyla beraber anılmasını sağladı. Hem Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hem federasyonumuzun spor turizmi adına yaptığı çalışmaların bir ürünüydü. Şehrimiz Afyonkarahisar, dünyada ‘Motor Sporları Merkezi' olarak anılmaya devam edecek” diye konuştu.

Uygar Aydın