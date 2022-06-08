Maltepe'de duş alan kadını dikizleyen tacizciye meydan dayağı

Olay, geçtiğimiz gün sabahın erken saatlerinde Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın bodrum katındaki dairesinde duş alan kadının penceresini zorlayıp açarak izleyen taciz şüphelisi şahıs, banyo yapan kadın tarafından fark edildi. Kadının durumu kocasına haber vermesi üzerine, evden çıkan öfkeli koca ile taciz şüphelisi şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Tacizci şahsı sokakta yakalayan koca, öfke patlaması sonucu tacizci şahsa sokak ortasında tokatlar atarak meydan dayağı attı. Tacizci şahıs, öfkeli kocanın elini öperek, “Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi “ diye yalvardı. Eşinin tacizci şahıs tarafından izlenmesine sinirlenen koca, “Bırak, evde ben olmasam ne olacak, eşime mi saldıracaksın. Kıpırdama burada ağzını yüzünü kırarım” diye tepki gösterdi. Kocanın haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kocanın şikayetçi olması üzerine taciz şüphelisi şahsı polis merkezine götürüldü. Öte yandan koca tarafından tacizci şahsa atılan meydan dayağa bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlker Kadir Akyayla, “Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Tacizci bir şahıs, evde duş alan kadını dikizlemiş. Kadın kocasına haber verince, kocası şahsı kovalayarak burada yakalayıp olayın siniriyle tekme tokat darp etti. Polis ekipleri tacizci şahsı götürdü. Yetkililerden bu tacizci şahısın gerekli cezayı almasını istiyorum” diye konuştu.

Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç

