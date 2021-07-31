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Manavgat'ta orman yangını devam ediyor, metrelerce yükselen alevler böyle görüntülendi

Manavgat'ta orman yangını devam ediyor, metrelerce yükselen alevler böyle görüntülendi
Manavgat'ta orman yangını devam ediyor, metrelerce yükselen alevler böyle görüntülendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden yangın hala kontrol altına alınamadı. Yangın, Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisinin üst tarafındaki ormanlık bölgeye kadar ilerledi.

Manavgat’ta orman yangını devam ediyor, metrelerce yükselen alevler böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Manavgat'ın dört bir yanını saran alevler bu sabah saatlerinde de Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi yakınlarına kadar geldi.

Tesisin üst tarafında bulunan ormanlık alandan yükselen dumanlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kısa süre içerisinde alevler, ormanlık alanın büyük bölümünü kapladı.

Alevler metrelerce yükselirken, rüzgarın etkisi ile 500 metreye kadar gidebilen alevli kozalaklar yangının büyümesine sebep oluyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Elifnaz Altürk - Ertuğrul Gün
 

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