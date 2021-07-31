Manavgat'ta orman yangını devam ediyor, metrelerce yükselen alevler böyle görüntülendi

Manavgat'ın dört bir yanını saran alevler bu sabah saatlerinde de Manavgat Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi yakınlarına kadar geldi.

Tesisin üst tarafında bulunan ormanlık alandan yükselen dumanlar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kısa süre içerisinde alevler, ormanlık alanın büyük bölümünü kapladı.

Alevler metrelerce yükselirken, rüzgarın etkisi ile 500 metreye kadar gidebilen alevli kozalaklar yangının büyümesine sebep oluyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Elifnaz Altürk - Ertuğrul Gün



İLGİLİ HABER Vatandaşlar Manavgat'ta yanan ormanı endişeli gözlerle izliyor

İLGİLİ HABER Orman yangınıyla boğuşan Manavgat’ta gözaltına alınan iki kişi zırhlı araç ile alandan uzaklaştırıldı

İLGİLİ HABER Manavgat’ta çıkan yangın elektrik santrali yakınlarına kadar geldi

İLGİLİ HABER Manavgat'taki yangın Alanya sahillerinden görülüyor

İLGİLİ HABER Manavgat'taki yangın insansız helikopter ile gözlenecek

İLGİLİ HABER Manavgat'taki orman yangını çok yönlü araştırılıyor

İLGİLİ HABER Bakan Koca'dan Manavgat yangını açıklaması

İLGİLİ HABER Manavgat’taki yangın mezarlıkları bile küle çevirdi

İLGİLİ HABER Manavgat alevler içerisinde kaldı