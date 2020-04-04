Maske alırken, filtresi ve CE belgesi mutlaka kontrol edilmeli

DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, maskenin üç katlı filtreye sahip olmasının, üst kısmında burunu saracak telin yer almasının ve CE belgesine sahip olmasının kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Uçar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Satın alınacak maskenin pahalı olması işlevlerini tam anlamıyla yerine getireceği anlamına gelmiyor. Fahiş fiyatlı ürünlerden uzak durmakta fayda var. Maskenin içerisinde filtre olup olmamasına dikkat edilmesi, üzerinde burun çevresini sarması için tel olması, maskenin gerekli tıbbi cihaz belgelerinin olup olmaması ve kutu üzerinde CE işaretinin kontrolü, ürünün eczane, medikal ve dental ürün tedariği veya üretimi yapan profesyonel dağıtıcılardan alınması halkımız için kritik öneme sahip”.

Türkiye'de hemen her sektörün maske ve solunum cihazı üretmek için seferber olduğunun altını çizen Uçar, “Dental sektörü de özellikle iç talepte bir sıkıntı olmaması için uluslararası geçerlilik belgelerine ve standartlara sahip maske üretimi yapıyor. Bugüne kadar hekimlere ve sağlık personellerimize maske ve eldiven gibi ürünler sunan sektörümüz bir süredir 82 milyonun talebi karşılamak için gece gündüz çalışıyor. Sağlık Bakanlığımızın da aldığı önlemler neticesinde ülke olarak maske ve diğer tıbbi malzeme stoğumuz yeterli seviyede. Bu salgını ülke olarak birlikteliğimizle, sağlam sağlık sistemi alt yapımızla, çalışkanlığımızla ve en önemlisi evlerimizde kalarak atlatacağız” dedi.