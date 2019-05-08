Mercimekli mantı Tarifi, Mercimekli Mantı Nasıl Yapılır?

Malzemeler
Mantı hamuru malzemesi:
3,5 su bardağı un
2 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
Hamuru açmak için un
İç malzeme
2 su bardağı yeşil mercimek
1 adet orta boy soğan
Yeteri kadar tuz, karabiber
Üzeri için:
750 gr yoğurt
150 gr tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı biber
3-4 diş sarımsak
4 su bardağı et suyu
Hazırlanışı
Un, yumurta, tuz ve az su ilave ederek katı bir hamur yoğurun. Yoğurduğunuz bu hamuru bezelere ayırın. Nemli bir bez örterek 15 dakika dinlendirin. Her bir bezeyi oklava ile ince olarak açın. 5 santimetrelik karelere bölün. Akşamdan ıslattığınız mercimeği, dört beş parçaya böldüğünüz soğan ile haşlayın. Mercimeklerin suyunu başka bir tencereye süzün. Hazırladığınız harcın içine tuz ve karabiber ilave ederek, karelerin ortalarına koyun. Hamur karelerinin dört ucunu birbirine kapatıp bohça şekli verin. Yağlanmış tepsiye dizin. 200 derecelik fırında hafif pembeleşinceye kadar kızartın. Et suyu ve mercimek suyunu karıştırarak mantıların üzerine dökün. 10-12 dakika kadar pişirin. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. Bir kapta tereyağını kızdırıp içine kırmızı biberi ilave edin. Mantıların üzerine servis tabağı içinde kaşıkla gezdirip servise sunun.