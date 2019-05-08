Mercimekli mantı Tarifi, Mercimekli Mantı Nasıl Yapılır?

Malzemeler



Mantı hamuru malzemesi:

3,5 su bardağı un

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

Hamuru açmak için un

İç malzeme



2 su bardağı yeşil mercimek

1 adet orta boy soğan

Yeteri kadar tuz, karabiber

Üzeri için:



750 gr yoğurt

150 gr tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

3-4 diş sarımsak

4 su bardağı et suyu

Hazırlanışı



Un, yumurta, tuz ve az su ilave ederek katı bir hamur yoğurun. Yoğurduğunuz bu hamuru bezelere ayırın. Nemli bir bez örterek 15 dakika dinlendirin. Her bir bezeyi oklava ile ince olarak açın. 5 santimetrelik karelere bölün. Akşamdan ıslattığınız mercimeği, dört beş parçaya böldüğünüz soğan ile haşlayın. Mercimeklerin suyunu başka bir tencereye süzün. Hazırladığınız harcın içine tuz ve karabiber ilave ederek, karelerin ortalarına koyun. Hamur karelerinin dört ucunu birbirine kapatıp bohça şekli verin. Yağlanmış tepsiye dizin. 200 derecelik fırında hafif pembeleşinceye kadar kızartın. Et suyu ve mercimek suyunu karıştırarak mantıların üzerine dökün. 10-12 dakika kadar pişirin. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. Bir kapta tereyağını kızdırıp içine kırmızı biberi ilave edin. Mantıların üzerine servis tabağı içinde kaşıkla gezdirip servise sunun.