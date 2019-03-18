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Mersin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Mersin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
Mersin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Mersin'de PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında HDP'nin gençlik meclisi üyeleri ile örgüte yakın yayın organında çalışanların da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında örgüte yakın yayın organları çalışanları ile HDP'nin gençlik meclisi üyelerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
 

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