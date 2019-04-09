Millilerden 2'si altın 4 madalya

57 kiloda Süleyman Atlı finalde karşılaştığı Rus Muslim Sadulaev'i 8-3 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan mindere çıktı. Son Avrupa ve Dünya şampiyonu Azeri rakibi Haji Alıyev'e mağlup olan Selahattin Kılıçsallayan, gümüş madalyada kaldı.

70 kiloda Mustafa Kaya altın madalya mücadelesinde Azeri rakibi Aghahuseyn Mustafayev'i 6-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

79 kiloda ki Muhammet Nuri Kotanoğlu ise Ukraynalı Oleksii Domanytskyı'yi 5-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Böylece Türkiye ilk gün finallerinde 2 altın 1 gümüş 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalyanın sahibi

oldu.

Yarın 1 altın, 2 bronz ve 1 repesaj maçı var

125 kiloda Taha Akgül ilk maçında Rumen güreşçi Rares Daniel Chıntoan'ı 7-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Ermeni Andrik Galstyan'ı 11-0 yenen Akgül, adını yarı finale yüksele yazdırdı. Yarı final mücadelesinde Rus Anzor Ruslanovitch Khızrıev'i 8-1 yenen Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül finale yükseldi. Taha Akgül finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak.

86 kiloda Fatih Erdin, Ukraynalı rakibi Mraz Dzhafarıan'ı 1 dakika 39 saniyede 10-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Finlandiya'dan Ville Tapani Heino'yu 8-0 yenen Fatih Erdin yarı finalde Moldova'dan Piotr Ianulov'a mağlup oldu. Güreşçimiz yarın bronz madalya için mindere çıkacak.

92 kiloda İbrahim Bölükbaşı Avusturya'dan Dominic Klaus Peter 6-0 mağlup ederek geldiği çeyrek finalde Bulgar güreşçi Akhmed Adamovitch'i 6-0 yendi ve yarı finalist oldu. Yarı finalde Polonya'dan Zbigniew Mateusz Baranowskı'ye yarı finalde mağlup oldu. Güreşçimiz yarın bronz madalya maçına çıkacak.

Ülkemizi 61 kiloda temsil eden Recep Topal ilk maçında Rus Magomedrasul Idrısov 11-9 yenerek çeyrek finale çıktı. Recep Topal ikinci maçında Ermeni rakibi Arsen Harutyunyan'a mağlup oldu. Bu güreşçi finale kaldığı için Recep Topal Ukrayna'dan Volodymyr Burukov ile Repesaj maçı yapma hakkını elde etti.

Kadın güreşçiler yarın mindere çıkıyor

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar mindere çıkmaya başlıyor. Yarın 50, 55, 59, 68 ve 76 kiloda maçlar yapılacak.

Çekilen kura sonrasında yarın mindere çıkacak olan güreşçilerimiz ve rakipleri şöyle:

50 Kg. Evin Demirhan- Emilia Cırıcu-Budeanu (MDA)

55 Kg. Bediha Gün - Iryna Husyak (UKR)

59 Kg Elif Jale Yeşilırmak - Kateryna Zhydachevska (ROU) vs. Carola Raınero (ITA) maçının galibi ile

68 Kg. Merve Pul - Anastasija Grıgorjeva (LAT)

76 Kg.Yasemin Adar - Georgina Olwen Nelthorpe (GBR)