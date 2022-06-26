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Minibüs sürücüsü dakikalarca suyun içinde bekledi

Minibüs sürücüsü dakikalarca suyun içinde bekledi
Minibüs sürücüsü dakikalarca suyun içinde bekledi

Bartın'da mahalle aralarından gelen yaka seli yolu ulaşıma kapattı. Bölgedeki bir market ve evlerin giriş katlarını su bastı. Bir minibüs ise su basan yolda dakikalarca bekledi.

Minibüs sürücüsü dakikalarca suyun içinde bekledi - Tıkla İzle

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sebebiyle Orduyeri Caddesi'nde yaka seli meydana geldi. Meteorolojik verilere göre metrekareye 100 kilogram yağışın düştüğü kentte Valilik de kriz masası oluşturdu. Orduyeri Caddesi'nde yaşanan yaka seli sebebiyle ulaşımın sağlandığı yolu su bastı. Sürücüler ise derinliği bir metreye yaklaşan su baskınında zor anlar yaşadı. Bir minibüs sürücüsü su basan yolda dakikalarca bekledi. Suyun içinde mahsur kalan bir başka aracı ise itfaiye ekipleri halatla çekerek bulunduğu yerden kurtardı. Yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Bülent Bostancı

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