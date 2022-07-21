İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Motosiklet kazasında ölen gencin organları 3 kişiye umut oldu

Motosiklet kazasında ölen gencin organları 3 kişiye umut oldu
Motosiklet kazasında ölen gencin organları 3 kişiye umut oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikiz kardeşi ile geçirdikleri motosiklet kazası sonucu tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen Furkan Y.'nin organları 3 hastaya umut oldu.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Furkan Y. (25) yönetimindeki 16 AEV 136 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Burhan B. (26) yönetimindeki plakasız motosikletle kafa kafaya çarpıştı çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüleri Burhan B. ile Furkan Y. ve arkasında oturan ikizi Ferhat Y. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavileri tamamlanan Burhan B. ile Ferhat Y. taburcu edildi. Furkan Y. yoğun bakım servisindeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen gencin, organları ailesinin onayıyla bağışlandı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinden organ alım ekibi İnegöl'e geldi. Ekiplerce 5 saat süren operasyon sonucu karaciğer ve 2 böbreği alındı. Özel koruma kaplarına konulan organlar Bursa ve Çanakkale'ye götürüldü.

"Organlarıyla pek çok hastaya umut oldu"

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanı Kazım Şenol, "Merhumun ailesine teşekkür ediyoruz. Operasyon başarılı geçti. Kaza sonucu genç, hayatını kaybetti. Ama organlarıyla pek çok hastaya umut oldu. Uludağ Üniversitesi'nde hastamıza karaciğeri takacağız. İki böbreği de Çanakkale ekibi aldı. Çanakkale'de organ nakli yapılacak. Üç hastaya organlar takılacak" dedi.

Salih Bilal Aslan

İLGİLİ HABER
&quot;Organ bağışıyla başka bir cana umut olun&quot; "Organ bağışıyla başka bir cana umut olun"
İLGİLİ HABER
Organ bağışına farklı illerde uçurulan dilek fenerleriyle dikkat çekildi Organ bağışına farklı illerde uçurulan dilek fenerleriyle dikkat çekildi
İLGİLİ HABER
19 yaşındaki Emine Mutlu, 11 yıldır bağımlı olduğu oksijen cihazından, organ bağışı ile kurtuldu 19 yaşındaki Emine Mutlu, 11 yıldır bağımlı olduğu oksijen cihazından, ‘organ bağışı’ ile kurtuldu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.