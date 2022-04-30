MSB duyurdu: '7 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi'
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.