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Mustafa Denizli, Kasımpaşa'dan ayrıldı

Mustafa Denizli, Kasımpaşa'dan ayrıldı
Mustafa Denizli, Kasımpaşa'dan ayrıldı

Teknik Direktör Mustafa Denizli, Kasımpaşa'daki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yazılı açıklama ile Kasımpaşa'daki görevinden ayrıldığını açıklayan Teknik Direktör Mustafa Denizli, şu ifadelere yer verdi:

"Bu sezon görev yaptığım Kasımpaşaspor camiasında büyük hedefler koyduğumuz, Süper Lig yarışında, ikinci devre itibarı ile düşündüklerimizi gerçekleştiremediğimiz bir noktadayız. Bu durum başta şahsım olmak üzere, takımımda ve yönetimimizde olumsuz bir psikolojik ortamın oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bütün kariyerim süresince, hep büyük düşünerek hedeflerimi gerçekleştirdim. Ve hayatımda ilk defa koyduğum hedefin, sonuç ile bağdaşmadığına büyük bir üzüntüyle tanıklık ediyorum. Hiçbir başarı veya başarısızlık sana güvenen ve yol arkadaşın olan yönetim, taraftar idari ve teknik yardımcılarım tüm kulüp çalışanlarım ile kurduğum iyi ilişkilerin zedelenmesine sebebiyet vermemeli. Dolayısıyla bu iyi ilişkiler çerçevesinde görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum. 

Bu süreçte benimle birlikte yol alan başta Sayın Başkanımız, yönetim kurulumuz, idari ve teknik kadrolarımız, taraftarlarımız, tüm kulüp çalışanlarımıza ve elbette futbolcularıma teşekkürlerimi sunuyorum."  

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