Öğrenciler yolda buldukları para dolu cüzdanı polise teslim etti

Şehit Özgür Çevik Anadolu Lisesi öğrencileri 8 Şubat akşamı, ilçe merkezindeki evlerine giderken yol üzerinde, içerisinde 3 bin 500 lira bulunan bir cüzdan buldu. Öğrenciler içi para dolu cüzdanı Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. Polis ekipleri, yapılan araştırma sonucu cüzdanın sahibine ulaşarak para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu da Okul Müdürü Önder Erdurmuş'u ziyaret ederek, öğrencileri sergilemiş oldukları örnek davranıştan dolayı tebrik etti. Öğrencilere hediye veren Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Balıkçıoğlu, öncelikle çocukları yetiştiren ailelerini, sonrasında da okul öğretmenlerine teşekkürlerini iletti.

İsmail Hakkı Ergün