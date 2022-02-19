Önder Karaveli: 'Büyük takım reaksiyonu gösterdik'

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Altay'ı konuk eden ve Vida'nın golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Karaveli, “Kazandığımız için mutluyuz. Bugün oynayan bütün oyuncularımız, istediğimiz birçok şeyin tamamına yakınını sahada gösterdiler. 3 maçta berabere kaldığımızı ve büyük takım reaksiyonu gösterme günü olduğunu söyledim. Bugün de bunu yaptılar. İlk yarıda 1 pozisyon, ikinci yarıda da son dakikadaki pozisyon dışında neredeyse pozisyon vermeden tamamladık. Son 2 maçtır geriden oyun kurmayı geliştirmeye çalışan bir yapı vardı karşımızda. Bunu en başından kesmek istedik. Ön tarafta oyunu planlamalarına çok izin vermedik ve rakip bundan dolayı direkt oynamayı tercih etti.

Bazen ikinci toplara sahip olduk bazen olmadık. Kenarlardan pozisyonlar bulduk ama doğru vuruşu yapma durumu istediğimiz seviyede değildi. İlk yarıda merkezden yeteri kadar üretemedik ve Alex'i yeteri kadar kullanamadık. İkinci yarıda bu isteğimiz ortaya çıktı ve Alex'le beraber oyun da canlandı. Güven çok hareketliydi. Çok istediğimiz bir kornerdi bu. Bir benzerini ters ayakla atmıştık ama Vida istediği gibi vurmamıştı. Bir benzerinde gol attık. Benim için bugünün en sevindirici taraflarından birisi de Kenan'ın performansıydı. Çok çalışkan bir oyuncu. İyi olmak için çok çabalıyor. Onunla ilgili isteklerimizi kusursuz yerine getirdi. Bu morale ihtiyacı vardı. Taraftarın ilgisine ihtiyacı var. Milli bir oyuncu. Gol atsaydı daha çok sevinecektik. Benzer bir senaryo oldu. 1-0 devam eden bir oyundu ve kalemizde pozisyon vermesek de ‘Acaba' denilen bir oyun oldu. 1-0'la yetinmedik, akan oyunda birçok pozisyon bulduk. 2'yi bulsak başka goller de gelebilirdi. Rakibimiz de bulundukları pozisyona rağmen iyi oynamaya çalışan bir yapıdaydı. Onlara da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

“Kim hazırsa o oynayacak”

Batshuayi'nin yokluğunda takım birçok şut çekip, isabet konusunda da önceki maçlara oranla daha iyi olmasının hatırlatılması üzerine Karaveli, "Golle sonuçlansa daha mutlu oluruz. Güven, Batshuayi, Kenan ve Alex en önde oynayacak 4 oyuncumuz. Bu isimlerden fiziksel olarak en uygun kimse onu kullanmaya devam edeceğiz” dedi. Vida'nın golünde Welinton'un perdeleme yapmasıyla ilgili de konuşan Önder Karaveli, “Aslında bunun bir opsiyon olduğunu söylemek isterdim ama spontane gelişen bir durumdu. Kornerle ilgili net bir isteğimiz vardı. Yaptığımız analizde, kale sahası içinde ters ayakla atılan toplarda rakibin pozisyonlar verdiğini görmüştük. Ghezzal da çok iyi ortaladı kornerlerde. Necip ve Vida'dan da bekliyoruz bunları. Welinton'un perdelemesini görmedim ama o anda kendi düşüncesiyle yaptığı bir durumdu” açıklamasını yaptı.

"Gençlerin ne zaman oynayacağını en iyi ben bilirim"

Son olarak kendisine yapılan eleştiriler hakkında konuşan Önder Karaveli, “Ben 2 ayı geçkin bir süredir burada sizlerin karşısında Beşiktaş Teknik Direktörü olarak bazı şeyleri anlatıyorum. A Takım teknik direktörü olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu benim için hayal bile edemediğim bir şeydi. Başkan ve kulüp bana bunu layık gördüğü için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiasına da teşekkür ediyorum. Evet ben altyapı antrenörüyüm, bununla gurur duyuyorum. 22 yıldır gençler için çalışan, onlar için emek harcayan, hayatını onlara adamış bir altyapı antrenörüyüm. Bununla da gurur duyuyorum. Bana Süper Lig'den ve 1. Lig'den kimse bir teklifte bulunmadı, onun için altyapıdaydım. Ama benden çok daha iyi hocalar var altyapılarda. Beşiktaş buna cesaret etti ve ben buradayım, başka kulüpler de onlara bu fırsatları tanısın.

Ortaya çok daha güzel şeyler çıkacaktır. Beni birçok konuda, oynanan oyunlar, kazanılamayan maçlar nedeniyle eleştirebilirler. 14 maçta bir tek Konya'da kaybettik. Bugüne kadar en iyi oynadığımız maçı kaybettik. Beni yerden yere de vurabilirsiniz. Yaptığımız iş buna müsait. Ama genç oyuncular konusunda eleştirirken, bir nefes alıp eleştirin. Bu çocukları korumak istiyorum. Bir şeyleri iyi yaptığında tepeye çıkarmayalım, kötü yaptığında da yerin dibine sokmayalım. Çok kırılganlar. Ülkenin bütün genç oyuncuları benim için çok kıymetli. Beni çok ağır eleştirenler kadar çok iyi biliyorum ben her şeyi. Onların ne zaman oyunda olacaklarıyla ilgili net bir şey söylüyorum, ne zaman olmaları gerekiyorsa o zaman oyunda olacaklar. Beşiktaş'ın gençleri artmaya devam edecektir. Beşiktaş kendi evlatlarıyla ilerleyişini sürdürecek, bunu göreceksiniz. Ülkenin hemen hemen bütün kulüplerindeki çocuklara hakimim. Onlar bu ülkenin yarınları olacaklar. Bu sözlerimi unutmayın" diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar