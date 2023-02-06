Ordu'da deprem paniği

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar meydana geliyor. Saat 13.24 sıralarında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki yeni bir deprem ülkenin pek çok yerinde hissedildi. Şiddetli deprem Ordu ve ilçelerinde de hissedilirken, vatandaşlar panik yaşadı. Depremi hisseden vatandaşlar sokaklara çıkarken, eğitim kurumlarındaki öğrenciler de okul bahçelerine çıkartıldı.

Selim Kuşcu

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