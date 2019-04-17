Örgüt adına sözde mahkeme kuran 8 PKK'lı yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde mahkeme kurup vatandaşları yargıladığı, uyuşmazlıkları gidermek için baskı ve tehdit ettiği, kırsaldaki yaralı teröristlerin tedavisine yardımcı oldukları ve dağa eleman topladıkları iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheliyi tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı İstanbul, Ağrı ve Diyarbakır'da çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda aranan PKK'lı 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan örgüt üyelerinin, PKK terör örgütü tarafından oluşturulan sözde mahkeme kurup vatandaşları yargıladıkları, örgütün kırsal kesimine eleman topladıkları, dağ kadrosundan şehre gelen teröristlerin barınma ve tedavi ihtiyaçlarını karşıladıkları belirtildi.

Üç ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanan PKK'lı 8 örgüt üyesi, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sadık Kahraman

