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Otobüs kazasının ilk görüntüleri ortaya çıktı

Otobüs kazasının ilk görüntüleri ortaya çıktı
Otobüs kazasının ilk görüntüleri ortaya çıktı

Kuzey Çevre Otoyolu'nda meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 yolcunun ise yaralandığı otobüs kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazadan hemen sonra çekilen görüntülerde, bir kadının ağır yaralanan eşinin başında ‘aşkım, ne olur ses ver’ diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

Otobüs kazasının ilk görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Ümraniye Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu otobüs şoförü Erol Çevik (52) ile yolcular Cafer İzmirli (30) ve Uğur Gökner (29) hayatını kaybetti, 15 yolcu ise yaralandı.

Feci kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, yaralanan yolcuların yerde yattığı anlar yer alıyor. Genç bir kadının ise ağır yaralanan eşinin başında ‘aşkım, ne olur ses ver' diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

Aykut Zor - Abdul Samet Kaya
 

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