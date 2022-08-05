Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.D. (42) yönetimindeki 06 AAR 868 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol çıkarak takla attı.

Kazada otomobilde bulunan Cevdet D. (54) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile beraber N.D. (1), F.A. (52) ve Ş.D. (41) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda ambulanslar ile hastane kaldırıldı. Cevdet D.'nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç

