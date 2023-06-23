Otomobilin çarptığı traktör 3 parçaya bölündü, 2 kişi yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunda dün gece saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. idaresindeki 06 BVU 298 plakalı otomobil, S.Ş. idaresindeki traktöre çarptı. Çarpanın etkisi ile traktör 3 parçaya bölündü. Araç içerisindeki sürücü A.D ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan S.Y. yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Sıttık Sağlam

İLGİLİ HABER Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 ağır yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.