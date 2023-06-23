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Otomobilin çarptığı traktör 3 parçaya bölündü, 2 kişi yaralandı

Otomobilin çarptığı traktör 3 parçaya bölündü, 2 kişi yaralandı
Otomobilin çarptığı traktör 3 parçaya bölündü, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı traktör 3 parçaya bölünürken, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası traktörün parçalanmış hali ise görenleri şaşırttı.

Kaza, Afyonkarahisar- Eskişehir karayolunda dün gece saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. idaresindeki 06 BVU 298 plakalı otomobil, S.Ş. idaresindeki traktöre çarptı. Çarpanın etkisi ile traktör 3 parçaya bölündü. Araç içerisindeki sürücü A.D ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan S.Y. yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Sıttık Sağlam

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