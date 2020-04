OTUFINANCE Yönetim Kurulu Başkanı: 'Ülkemize doğrudan Milyarlarca Dolar yatırım getirmeye hazırım'

OTUFINANCE, Türkiye, Balkanlar, Orta Asya'da Şirket Birleşmeleri ve Satın almalar (M&A) alanında şirketlere stratejik danışmanlık hizmeti veriyor. Hizmetleri arasında müşterileri için şirket satın alma, şirket satışı, yeniden yapılandırma, ortak girişimler ve özel sermaye fonlarına satışlar dâhil mevcut stratejik alternatifleri de yer alıyor.

“Körfez'de inanılmaz bir birikme var”

Covid-19 nedeniyle petrole karşı oluşan talep düşüşü, fiyatlara da çok sert şekilde yansıdı ve yansımaya devam edeceği görülüyor. Söz konusu bu gündemi finansçı gözüyle OTUGROUP Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tolgay Ulusoy şöyle yorumluyor: “Bildiğimiz üzere 20 Nisan 2020 itibariyle tarihte çok nadir görülebilecek olaylardan birine tanıklık ediyoruz. Ham petrol saatler içerisinde 10 dolar seviyelerinden -40 dolara kadar geriledi. Covid-19'un neden olduğu petrole karşı oluşan talep düşüşü, fiyatlara da çok sert şekilde yansıdı ve yansımaya devam edecek. Yeni dünya düzeninde artık petrole ihtiyaç ve bağımlık ortadan kalkacak. Alternatif enerji kaynaklarının artması ve bu kaynakların kullanımının kolaylaşması sayesinde petrol gibi hem çıkartması, hem taşıması zor hem de çevreye kirlilik yayan fosil yakıtlar tarihe karışacak. Bu sebeple Körfez ülkelerinde inanılmaz bir birikme var. Bu birikme yavaş yavaş patlama noktasına geliyor. Nedir bu? Yatırım yapma sıkışıklığı. İşte bu sıkışıklıktan faydalanarak ülkece tam ihtiyacımız olan şeye yani ‘sıcak para'ya kavuşabiliriz.”

“Kurtaramayacağımız şirket yok”

Böylesi kriz dönemlerinde müşterilerine doğru finansal stratejiler sunan OTUFINANCE, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan, krediler, yüksek getirili bonolar, ikinci dereceden teminatlı krediler, mezzanine finansman, gayri menkul, yatırım finansmanı, satın alma finansmanı ve yeniden yapılanma dahil bir dizi finansman ürünü sağlıyor. ‘Doğru stratejiyle kurtaramayacağımız şirket yok' diyen Osman Tolgay Ulusoy sözlerine şöyle devam etti: “Son yıllarda yaşanan siyasi ve konjoktürel olaylar nedeniyle gerek döviz dalgalanması gerekse hammadde fiyatlarının yükselmesiyle üretim yapan şirketlerimiz büyük borç bataklarına yuvarlandılar. Bu borçlar artık o kadar büyüdü ki, zaten neredeyse üretim yapan şirket kalmadı. Kalanlar da kur farklarından dolayı her gün ayrı bir tokat yiyor. Tam bu noktada şirketlerimize bu buhrandan çıkmaları için yol gösteriyoruz. Uzmanlığımız, tam proje finansmanı- gayri kabili rücu (ek teminat, şahsi ve ek şirket garantileri gerekmeden) finansman yapılarıdır. OTUFINANCE, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan, krediler, yüksek getirili bonolar, ikinci dereceden teminatlı krediler, mezzanine finansman, gayri menkul, yatırım finansmanı, satın alma finansmanı ve yeniden yapılanma dahil bir dizi finansman ürünü sağlamaktadır. Eğer bunların hiç birisi çözüm sağlamıyorsa doğrudan hisse karşılığı yabancı sermaye girişi sağlayarak bir can suyu veriyor ve bir an evvel nakit akışlarını borçlarını ödeyecek seviyeye getiriyoruz. Kurtaramayacağımız şirket yok, yeter ki doğru strateji belirleyelim.”

“Sayın Cumhurbaşkanı'ma açık çağrım var.”

Uluslararası barter sistemiyle tarım ülkesi olmamızı fırsata çevirebileceğimizi belirten Ulusoy, bu sistem ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bilgi vermek istediğini belirterek şunları söyledi: “Doğru strateji ve çalışmayla geliştirdiğim finansal yöntemleri bir araya getirirsek, sizin de desteğinizle ülkemize doğrudan sermaye girişi sağlayabilirim. Geliştirdiğim bu finansal sistemi size yapacağım birebir sunum ile anlatmak isterim. Bu adına Uluslararası barter sistemi dediğim sistem ile günümüzde üretimi durma noktasına gelen Çin'de üretilen ve buna karşılık gelen ülkemize üretimi el verişli olan ne varsa, üretemeyeceğimiz mal veya hizmetler karşılığında dünya ülkelerine satışını konu alan bir sistemdir. Tarım ülkesi olarak Çin'de bile olmayan bu fırsatı değerlendirebilir, bir zamanlar tekstil liginin zirvesinde oynadığımız döneme yeniden dönebilir, ipek yolunu tersine çevirir dengeleri alt üst edebiliriz. Yeter ki el ele, kol kola, baş başa verebilelim!”

