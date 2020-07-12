ÖZET İZLE: Ankaragücü 1 - 0 Galatasaray Maç Özeti ve Golü İzle| Ankaragücü GS Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olarak ligdeki kötü gidişatın önüne geçemedi. Öte yandan Ankaragücü de düşme potasında hayati öneme sahip bir 3 puan aldı.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

19. dakikada Scarione'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşu auta gitti.

35. dakikada Belhanda'nın pasında ceza yayı dışından Taylan Antalya'nın şutu üstten dışarı çıktı.

37. dakikada Lobjanidze'nin pasında ceza sahası sa çaprazında topla buluşan Michalak'ın şutunda kaleci Okan Koçuk meşin yuvarlağı çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında topla buluşan Ömer Bayram'ın ortasında ceza sahası içinde Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

57. dakikada Pinto'nun Adem Büyük'e ceza sahasının hemen dışından yaptığı faul sonrası kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın şutunda top yan kale direğinden oyun alanına geri döndü.

61. dakikada Emin Bayram'ın ceza sahası içerisinde Michalak'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada penaltı atışını kullanan Scarione'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

90. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahasının dışından vuruşunda top kaleyi bulmadı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Atilla Karaoğlu, Esat Sancaktar, Samet Çavuş

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Scarione (Sedat Ağçay dk. 81 ?), Michalak (Atilla Turan dk. 90+5 ?), Lobzhanidze (İlhan Parlak dk. 74), Orgill (Rivas dk. 90 ?)

Yedekler: Korcan Çelikay, Mahmut Akan, Cebrail Karayel, Fatih Tultak, Orkan Çınar, Ender Aygören

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Galatasaray: Okan Koçuk, Linnes, Emin Bayram, Marcao, Saracchi, Belhanda (Selçuk İnan dk. 77), Taylan Antalyalı (Mariano dk. 77), Seri (Ahmet Çalık dk. 89 ?), Emre Akbaba (Yunus Akgün dk. 89 ?), Ömer Bayram (Sekidika dk. 77), Adem Büyük

Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Scarione (dk. 62 (pen.) (Ankaragücü),

Sarı Kartlar: Belhanda, Marcao, Saracchi (Galatasaray), Pazdan, Kitsiou, Orgill, Mahmut Akan (Ankaragücü)