ÖZET İZLE| Kayserispor 0-3 Galatasaray Maç Özeti ve Golleri İzle

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Maçtan Dakikalar

9. dakikada sağ kanattan Yedlin'in ortasına arka direkte Emre Akbaba kafayı vurdu, kaleci Doğan topu kornere çeldi.

24. dakikada Taylan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Mohamed'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan'da kaldı.

30. dakikada Galatasaray savunmasının hatasıyla araya giren İlhan topu Henrique'ye çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Henrique, Muslera'yı çalımlamak isteyince açısını kaybetti. Henrique meşin yuvarlağı içeriye çıkardı ancak Muslera topun sahibi oldu.

38. dakikada kaleyi tam karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçen Avramovski'nin şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.

44. dakikada Saracchi'nin sol kanattan ortasına ceza sahasında topa dokunan Falcao, takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda kaleci Doğan topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

60. dakikada Saracchi'nin sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Mohamed'in kafa vuruşu auta gitti.

67. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında ön direkteki Marcao topu arka direğe aşırttı. Arka direkte topa yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşu auta gitti.

79. dakikada sağ kanattan Ramazan'ın ortasında ceza sahasında yükselen İlhan'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

81. dakikada Onyekuru'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Falcao'nun şutunda Doğan parmaklarıyla topa dokundu. Üst direkten oyun alanına dönen topu tamamlayan Onyekuru, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

89. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla kaleci Doğan ile karşı karşıya kalan Onyekuru, düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. 0-3

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İbrahim Bozbey

Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Ramazan (Sabovic dk. 84 ?), Uğur (Sapunaru dk. 29) Kolovetsios, Aziz, Muhar, Attamah (Emre Demir dk. 84 ?), Lennon, Avramovski (Kvrzic dk. 68), Henrique (Luckassen 68), İlhan Parlak

Yedekler: İsmail, Lopes, Nurettin, Melih, Yasir

Teknik Direktör: Uğur Kulaksız

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba (Onyekuru dk. 68), Fernandes (Feghouli dk. 75), Emre Kılınç (Etebo dk. 82), Mohamed (Kerem dk. 68), Falcao (Babel dk. 82)

Yedekler: Okan, Linnes, Ömer, Ozornwafor, Arda

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Falcao (dk. 44), Onyekuru (dk. 81, 89) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Muhar (Hes Kablo Kayserispor), Taylan (Galatasaray)

Turan Bulut - Ali Göç



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