Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen 4 güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Avdi Demir, Kemal İmece, Bülent Vermez ve Veysi Sebik şehit düştü. Şehit güvenlik korucularının cenazeleri, Hakkari'de yapılan törenin ardından helikopterle Şemdinli ilçesine getirildi. Düzenlenen törende şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları tören mangası tarafından alana getirilerek, öz geçmişleri okundu. Cenaze namazının kılınması ve yapılan duanın ardından şehit güvenlik korucularından 8 çocuk babası Kemal İmece (45) ile 3 çocuk babası Avdi Demir'in (28) naaşları Oğuraçan mezrasında toprağa verilirken, Bülent Vermez ve Veysi Sebik ise Şemdinli Asrı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehit yakınlarının gözyaşı döktüğü törende, şehitlerin evleri ile köy girişine Türk bayrakları asıldı.

Cenaze törenine Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakkari Valiliğinden şehit açıklaması

Hakkari Valiliği, şehit olan Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli güvenlik korucuları Avdi Demir, Kemal İmece, Veysi Sebik ve Bülent Vermez'in ailelerine başsağlığı diledi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "25 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 06.35 sıralarında Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı çerçevesinde Keri Üs Bölgesi mevkiinde yol arama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra etmek maksadıyla görevli personellerimize bölücü terör örgütü mensupları tarafından saldırı gerçekleşmiştir. Bahse konu saldırıda Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Avdi Demir, Kemal İmece, Veysi Sebik ve Bülent Vermez isimli güvenlik korucularımız şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.