PKK'lılar ve Ermeniler aynı kampta eğitim alıyor iddiası

Rusya ve Avrasya Uzmanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, “Bunların sadece Karabağ değil diğer Rusya-Ukrayna bölgesine de gönderilme ihtimali yüksek” dedi. Dr. Babek Şahit ise, “Bu iddiaların doğruluk payı yüzde 100” dedi.

Azerbaycan ile İran arasındaki gerilim artarken, Ermenistan'ın sınır güvenliğini kırmızı çizgi olarak ilan eden İran, Suriye'de yaşanan yumuşamanın ardından boşa çıkan milis güçleri Karabağ bölgesine kaydırıyor. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerinin bölgede oynadığı etkin rol üzerine stratejik önemini kaybettiğini düşünen İran'ın 4 bin milisi Karabağ'a gönderdiği iddia ediliyor. Silahlı eğitim alınan kampta ise PKK'lılar ve Ermeniler birlikte eğitim alıyor. Başlarında ise sözde komutan Vazgen Sisilyan bulunuyor.

Rusya ve Avrasya Uzmanı Prof.Dr. Toğrul İsmayıl konuya ilişkin, “Bu iddialar daha önce de vardı. İran - Ermenistan ilişkileri çok sıcak, yakın ilişkilerdi. İran'ın Azerbaycan'a yönelik politikası veya bölgeye yönelik politikası Ermenistan üzerinden belirlenmektedir. Sebebi de kuzeyde güçlü bir Azerbaycan devleti kurulmasının istenmemesi, öte yandan Türkiye - Azerbaycan ittifakı İran'ın politikalarına aykırıdır” ifadelerini kullandı.

“Bunları sadece Karabağ değil diğer çatışma bölgeleri Rusya-Ukrayna bölgesine de gönderme ihtimali yüksek”

İran tarafından, kim oldukları tespit edilememiş kişilerin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine girdiğini gördüklerini söyleyen İsmayıl, “Bunlar tabii bu gruplar da olabilir. Boşta kalan bu grupların bölge çatışmalarında kullanılması İran tarafından avantaj. Kendi ülkesine sokmaktansa dışarıda kullanmasını fayda olarak görebilir. Bunları sadece Karabağ değil diğer çatışma bölgeleri Rusya-Ukrayna bölgesine de gönderme ihtimali yüksek” diye konuştu.

İran'ın Zengezur Koridoru'nun açılmasını da istemediğini söyleyen İsmayıl, “Bu meselenin bir an önce olmaması için elinden geleni yapıyor. En net açıklamalardan birisi ‘Ermenistan toprak bütünlüğü İran'ın kırmızı çizgisi' oldu. Çok komik. Azerbaycan toprakları işgal altında olunca biz İran'dan böyle bir açıklama görmedik. Ermenistan meselesine gelince güya Azerbaycan ve Türkiye, Ermenistan arazilerini bozacak ve işgal edecek şeklinde açıklamalar saçma açıklamalar” dedi.

PKK-Ermenistan-İran ilişkisi

Tebriz Araştırmaları Enstitüsü uzmanı Dr. Babek Şahit bu olayın yeni bir olay olmadığının altını çizerek, “İran'la PKK'nın özellikle de sözde gönüllü Ermeni oluşumların ilişkileri Suriye iç savaşının başladığı zamandan beri devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde oluşan Süryani birliğinin Suturo Tugayı 2014 yılında YPG'den ayrılıp İran-Kudüs Gücü'ne katıldı. O dönemde İran destekli Aga Petros isimli bir eğitim kampı verildi. Bu tamamen Kudüs Gücü'nün kontrolünde bir birlikti. Benzer şekilde diğer Suriye Ermenilerinden oluşan PKK/YPG ile yakın ilişkisi olan çeşitli oluşumları biliyoruz. O dönemde İran Kudüs Gücü ile hareket ettiler” dedi.

Sözde komutan Sisilyan, Türkiye büyükelçiliklerine düzenlenen saldırıların faili

En önemli örgütün ikinci Karabağ Savaşı'nda gündeme gelen VOMA Terör Örgütü olduğunun altın çizen Şahit, “Bu VOMA kamplarının işgal altındaki topraklarda ve örnek için Tuğ köyünde bir kampın olduğunu biliyoruz. Bu kampta PKK'lılar ve Ermeniler İran Kudüs Gücü'nün desteğiyle silahlı eğitim alıyorlar. Bu terör örgütünün liderliğini Vova Vartanov yürütüyor. Önemli olan meselelerden birisi de sözde askeri komutanı Vazgen Sisilyan'dır. Lübnan Ermenisi olan Sisilyan 1981'de Türkiye Paris Büyükelçiliği'ne yapılan saldırının ve sonra da 1991'de Türkiye Budapeşte Büyükelçisine suikastın failidir. Lübnan Ermenilerinden ve şu anda bu terör örgütünün oradaki askeri eğitiminden sorumlu. İkinci Karabağ Savaşı sürecinde bir Ermeni vatandaşı, 300 kişiyi İran üzerinden bu kampa götürüp Ermenilere destek verdiğini biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“İddiaların doğruluk payı yüzde 100”

Kudüs Gücü, bünyesinde örgütlediği milisleri üzerinden oraya taşımak ve orada istikrarsızlık oluşturmakla amacına ulaşmak istediğinin altını çizen Şahit, “Azerbaycan, Karabağ'a yasadışı bir şekilde İran'dan giriş yapan 17 kişiyi yakalamıştı. İran bununla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Bu iddiaların doğruluk payı yüzde 100. Bunu sadece iddiadan öteye ispatlanmış, hem haberler var hem resmi yetkililerin açıklamalar var” diye konuştu.

Mevlüt İşli - Mustafa Cenik - İbrahim Çakmak



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