PKK'ya üst üste darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

022-05-19-153229-ozel.jpg (915×800) (iha.com.tr)

İLGİLİ HABER 19 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi