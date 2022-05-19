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PKK'ya üst üste darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya üst üste darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya üst üste darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

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