Polonya'da 19 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi

Polonya polisi Merkez Soruşturma Bürosu (Centralne Biuro Sledcze Policji), Gümrük ve Vergi İdaresi görevlileriyle birlikte düzenlediği operasyonlarda 19 milyon pakete yakın kaçak sigara ele geçirdi.

Görevliler ilk olarak Varşova yakınlarındaki Grojec kentindeki bir depoya baskın düzenledi. Depo önünde park halinde bulunan kamyonda cam eşya içeren kartonların ardına gizlenmiş yaklaşık 15 milyona yakın kaçak sigara ele geçirildi.

Kamyon şoförü 61 yaşındaki Slovenya vatandaşı gözaltına alınırken, görevliler depo önünde bulunan diğer araçlarda yaptıkları aramalarda da 2 milyon paket sigara ele geçirdi. Operasyonda biri Polonya, ikisi Ukrayna vatandaşı 3 kişi daha gözaltına alınırken, toplamda yakalanan 17 milyona yakın paket sigaraya el konuldu.

Sigaraların piyasa değerinin ise yaklaşık 20 milyon zloti (4.35 milyon Euro) olduğu belirtildi.

Polis Merkez Soruşturma Bürosuna bağlı bir başka ekibin de ülkenin güneyindeki Katowice şehrinde bir depoya operasyon düzenlediği bildirildi.

Burada yapılan aramada da 2 milyon pakete yakın kaçak sigara ele geçiren görevliler, 5 kişiyi gözaltına aldı. El konulan sigaraların değerinin yaklaşık 2 milyon zloti (435 bin Euro) olduğu belirtilirken, operasyonda ele geçirilen 385 bin zloti değerinde dövizlere ve 150 bin zloti değerindeki araca el konulduğu bildirildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece 3 ay süreliğine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ebru Orhan

