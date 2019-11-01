Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak: 'Türkiye'nin sağlıkta inovasyon hikayesini yazmak mümkün'

Endüstri kontrolündeki tıbbın reforme edilmesi amacı ve ‘Geleceğin Tedavisi' sloganıyla yeni kurulan YESAV, ilk kez basın toplantısı düzenledi. YESAV Başkanı Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak, Türkiye'deki sağlık personelinin güçlü potansiyeller barındırdığına ve doktorların mevcut tedavi paradigmalarını değiştirecek inovasyona yönlendirerek, Türkiye'nin sağlıkta yerli ve yenilikçi tedavileri geliştirmesinin mümkün olduğuna dikkat çekti.

"Dünyadaki doktorların yalnızca yüzde 1,5'i bilimle uğraşıyor"

Sağlık sektöründeki sorunlara ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Albayrak, "Temel bilimler, tıp ve mühendislik alanlarından multidisipliner çalışmaya adanmış tecrübeli bir kadroyla kurduğumuz vakfımızla endüstri kontrolündeki tıbbın reforme edilmesine ön ayak olmak ve sağlıkta inovasyon yapmak amacıyla yola çıktık. Bu çerçevede, ciddi bir tekelleşmeye doğru giden sağlık endüstrisindeki bazı sorunlara dikkat çekmek istiyoruz. Öncelikle tekelleşme ve yüksek regülasyon maliyetleri nedeni ile tüm dünyada sağlık alanındaki inovasyon hızı potansiyelinin altına iniyor. Örneğin, dünyadaki doktorların yalnızca yüzde 1,5'i bilimsel araştırmalar ile uğraşıyor".

"Üniversitelerimiz patent başvurularında geri kalıyor"

Üniversitelerin inovasyondaki durumunun pek iç açıcı olmadığını ifade eden Dr. Albayrak, "Türkiye'de 2019 yılı itibariyle üniversitelerimizin toplam patent başvuru sayısı 2 bin 877. Yurtdışındaki bazı üniversitelerin toplam patent başvuru sayılarına baktığımızda ise 2019 yılı itibariyle Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) 21 bin 149, Stanford Üniversitesi 13 bin 858, Harvard Üniversitesi'nin 11 bin 785, Virginia Üniversitesi'nin 11 bin 723 rakamlarıyla karşılaşıyoruz. Bu nedenle, ülkemizdeki tüm bilimsel yayınların yaklaşık 2/3'ünü yapan sağlık çalışanları içindeki inovatör hekimlerin daha etkili ve paradigmayı kökten değiştirecek tedavilerin geliştirilmesi yönünde liderlik yapmasını ve bu faaliyetlerin ticarileştirilmesinin desteklenmesini öneriyoruz" diye belirtti.