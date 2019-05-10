Rehin aldığı kız arkadaşlarını darp etti

Olay, saat 21.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakır'da üniversite öğrencisi olan M.S., Bolu'da üniversite öğrencisi olan eski kız arkadaşı E.Ö.'nün arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı eve geldi. Evin kapısını kilitleyen M.S., eski kız arkadaşı ve beraberinde evde bulunan 2 kızı darp etmeye başladı. Kızların çığlıklarını duyan mahalle sakinleri olayın yaşandığı apartmanın önüne gelerek durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kilitli olan ev kapını açmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ev kapısı kırılarak açıldı. Eski kız arkadaşı ve evdeki diğer 2 kızı darp eden M.S. gözaltına alındı.

Mahalle halkından linç girişimi

M.S'nin, geniş güvenlik önlemi alınan olay yerinde bekleyen polis aracına bindirildiği sırada olay yerinde bulunan çok sayıda kişi linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri çevrede toplanan vatandaşları güçlükle uzaklaştırarak M.S.'yi emniyet müdürlüğüne götürdü.

Darp edilen E.Ö. ve beraberindeki 2 kız ise, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Faruk Çidem



