Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda görüştü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass Bölgesi'nde yaşanan gerilime karşı diplomatik girişimler devam ederken, son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna'nın doğusunda yaşanan durumla ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Donbass'taki gerilimin artması ve buradaki artan silahlı provokasyonlardan Kiev'in sorumlu olduğunu vurguladı” denildi.

Lavrov'un bölgedeki krizin çözümünde Normandiya Formatı üyesi olan Almanya'nın Ukrayna tarafına yapıcı davranmasını teşvik etmesi gerektiğini söylediği ifade edilen açıklamada, “Sergey Lavrov, Normandiya Formatı'nın bir üyesi olarak Alman tarafına bir kez daha Ukrayna tarafının daha yapıcı bir tutum almaya teşvik etmesi için azami etkiyi kullanmaya çağırdı” ifadeleri kullanıldı.

Erhan Altıparmak