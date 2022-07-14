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Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentini vurdu: 12 ölü, 25 yaralı

Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentini vurdu: 12 ölü, 25 yaralı
Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentini vurdu: 12 ölü, 25 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Vinnytsia kentindeki bir iş merkezine gerçekleştirdiği füzeli saldırıda 1'i çocuk olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentini vurdu: 12 ölü, 25 yaralı - Tıkla İzle

Rusya, Ukrayna'ya sivil yerleşim alanlarını hedef almaya devam ediyor. Rus ordusu bu kez Vinnytsia kentindeki bir iş merkezini 3 füzeyle vurdu. Ukrayna Acil Durum Servisi, tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı sonucu küçük bir çocuk da dahil olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Ulusal Polis Şefi Ihor Klymenko, ön bilgilere dayanarak füzelerin iş merkezine isabet ettiğini ve binalarına zarar verdiğini, bir otoparkta ve araçlarda yangına yol açtığını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya tepki göstererek, "Bu açıkça terör eylemi değil de nedir?" ifadesini kullandı.

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