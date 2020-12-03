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Rusya uzaya iletişim ve istihbarat uydusu gönderdi

Rusya uzaya iletişim ve istihbarat uydusu gönderdi
Rusya uzaya iletişim ve istihbarat uydusu gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Gonets-M istihbarat ve iletişim uydularından birinin daha uzaya gönderildiğini açıkladı.

Rusya uzaya iletişim ve istihbarat uydusu gönderdi - Tıkla İzle

Rusya Savunma Bakanlığı, Gonets-M uydu takımının bir parçası olarak bir haberleşme ve istihbarat uydusunun daha uzaya gönderildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, fırlatmanın Rusya'ya bağlı Arhangelsk Bölgesi'nde bulunan Plesetsk Uzay Üssü'nden yerel saatle 04.14'te gerçekleştirildiği belirtildi. Soyuz-2.1b taşıyıcı roketin 43 numaralı test alanının 3 numaralı rampasından fırlatıldığı kaydedilirken, bölgede uzay kuvvetlerine bağlı ekiplerin görev yaptığı belirtildi. Düşük yörüngeli uydunun yanı sıra nano boyutlu uzay aracı "ERA-1” yine aynı taşıyıcı ile uzaya gönderilirken, fırlatıldıktan sonra uzay aracına "Cosmos-2548" seri numarası atandığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın istihbarat ve iletişim için 19 takımyıldızından oluşan Gonets - M uydularının 16. lansmanı, geçtiğimiz 28 Eylül'de gerçekleştirilmiş ve bu fırlatmada 27, 28 ve 29 üretim numaralı 3 uydu uzaya gönderilmişti.

Erhan Altıparmak
 

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