Rusya-Wagner krizinde son durum: Moskova'da zırhlı araçlar sokaklara indi

Rusya'da ayaklanma başlatan Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Evgeny Prigojin yeni bir mesaj yayınlayarak, “Şimdi Rostov'a giriyoruz. Askerler çekildi” dedi.

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in ayaklanma çağrılarının ardından Wagner savaşçıları Ukrayna sınırında bulunan Rusya'nın Rostov Bölgesi'nde görüldü. Gece saatlerinde açıklama yapan Wagner'in kurucusu Evgeny Prigojin, Rostov bölgesine giriş yaptıklarını söyledi. Rus askerlerinin ve istihbarat elemanlarının kendilerine zorluk çıkarmadığını vurgulayan Prigojin, Rostov kentinden Moskova'ya ilerlemeye devam edeceklerini duyurdu. Prigojin'in bu açıklamalarının ardından dikkatler Rostov'a çevrildi. Wagner'in başlattığı isyanın ardından Rostov ile Moskova'yı birbirine bağlayan M4 karayolunda ulaşıma kısıtlamalar getirildi. Sadece izin verilen araçlar M4 karayolunu kullanabilirken Rostov'da da birçok kısıtlamalar ilan edildi. Rostov Bölge Valisi Vasily Golubev alınan önlemlerle ilgili kamuoyuna duyuru yaparak kentte tüm etkinliklerin iptal edildiğini, toplu taşıma araçlarıyla ulaşıma kısıtlamalar getirildiğini ve hareket halindeki tüm araçlarda güvenlik aramasının başlatıldığını söyledi. Rostov halkına sokağa çıkılmaması çağrısında da bulunan Golubev, Rostov'da güvenlik güçlerinin önlemleri sıkılaştırdığını belirtti. Öte yandan Moskova'nın yanı sıra Voronej, Lipetsk, Krasnodar ve Kırım bölgelerinin resmi makamlarından yapılan resmi açıklamalarda güvenlik önlemlerinin arttırıldığı duyuruldu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, “Prigojin'in açıklamaları ve eylemleri Rusya topraklarında bir iç savaş başlatma çağrısıdır”

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Evgeny Prigojin'in, Rus ordusu yöneticilerine karşı başlattığı isyanın ardından Rus resmi kurumlardan art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin'in açıklamalarını ‘Provokasyon' olarak yorumlarken Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Prigojin'e karşı önlem alınması talimatı verildiğini duyurdu. FSB Halkla İlişkiler Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Prigojin'in açıklamaları ve eylemleri Rusya topraklarında bir iç savaş başlatma çağrısıdır ve faşizm destekçisi Ukrayna güçlerine karşı savaşan Rusya askerlerinin sırttan bıçaklanmasıdır. Durumun ciddiyeti ve Rusya Federasyonu'nda çatışmanın tırmanması tehlikesi sebebiyle FSB, Prigojin hakkında silahlı isyana çağrı maddesi üstünden ceza davası açmıştır. Wagner savaşçılarına telafisi olmayan hatalara düşmeme Rusya halkına karşı güç içeren tüm eylemlere son verme ve Prigojin'in suça teşkil eden haince emirlerini yerine getirmeyip onun gözaltına alınmasına ilişkin tedbirleri alma çağrısını yapıyoruz” denildi.

“Gerekli tedbirler alınıyor”

Öte yandan Prigojin'in açıklamalarının ardından Kremlin Sarayı'ndan da ilk tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov durumla ilgili kısa bir açıklama yaparak, “Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, Prigojin ile ilgili meydana gelen tüm olaylar hakkında bilgilendirilmiştir. Gerekli tedbirler alınıyor” ifadelerini kullandı. Gece saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı başka bir açıklama yaparak Ukrayna ordusunun iç karışıklığı fırsat bilerek Bahmut yönündeki Rus mevzilerine saldırı başlatmak için harekete geçtiğini aktararak, “Prigojin'in provokasyonlarından faydalanmak isteyen Kiev rejimi, Bahmut yönünde Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı 35 ve 36. Deniz tugaylarını saldırı pozisyonlarına hazırlıyor” bilgisini aktardı.

“Başsavcı Putin'e bilgi verdi”

Prigojin'in başlattığı isyanın ardından ilk açıklamasında Kremlin'in olayları yakından takip ettiğini aktaran Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gece saatlerinde Rusya Başsavcısı İgor Krasnv ile Putin arasında bir görüşme gerçekleştiğini söyleyerek, “Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Krasnov, silahlı isyan başlatma girişimiyle bağlantılı olarak bir ceza davası başlatılması konusuyla ilgili Putin'e bilgi verdi” derken Prigojin ile ilgili resmen dava açıldığını belirtti. Peskov Putin'in diğer güvenlik ve istihbarat birimlerinden de sürekli bilgiler aldığını belirten Peskov, “Savunma Bakanlığı, FSB, İçişleri Bakanlığı ve Rus Muhafızları, isyan girişimiyle bağlantılı Vladimir Putin'e saat başı rapor veriyor” dedi.

Moskova'da zırhlı araçlar sokaklara indi

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in bu akşam yaptığı açıklamaların ardından Rusya'da hareketli saatler yaşanıyor. Rus ordusunun yöneticilerini ve Kremlin'i hedef alan açıklamalar yapan Prigojin'in bu hamlesi ‘darbe kalkışması' olarak yorumlanırken başta Moskova olmak üzere Rusya'nın kritik kentlerinde zırhlı araçlar sokaklarda görülmeye başladı.

Moskova'daki caddelerde görülmeye başlayan zırhlı araçların hızla ilerlediği görülürken savaşın sürdüğü Ukrayna'ya sınır olan Rus kentlerinde de aynı hareketliliklerin görüldüğü öğrenildi. Rusya'nın Ukrayna saldırılarında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u hedef aldı. Rus ordusunun füzeler ile Wagner savaşçılarına saldırılar düzenlediğini öne süren Prigojin, kendi savaşçılarına ve Rus halkına çağrıda bulunarak herkesi sokağa davet etti.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde televizyonda konuşma yapacağı duyuruldu.

Moskova'da terörle mücadele önlemleri alındı

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmesinin ardından başlayan kriz sürüyor. Prigojin'in Rostov üzerinden başkent Moskova'ya ilerleyeceklerini duyurmasının ardından Moskova'da güvenlik önlemleri arttırıldı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, “Gelen bilgilerle bağlantılı olarak Moskova'da güvenlik önlemleri ve terörle mücadele tedbirleri alındı. Yollarda denetimler arttırıldı, toplu organizasyonlara kısıtlama getirilebilir” ifadelerini kullandı. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da özellikle Moskova'nın güneyinde önlemlerin arttırıldığını belirterek, "Moskova'daki güvenlik tedbirleri Rus istihbaratı kolluk kuvvetlerinin kontrolünde. Terörle mücadele önlemleri alınıyor. Güney bölgesindeki yollarda ek kontroller uygulanıyor” dedi. Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı Wagner'in kamplarına saldırı gerçekleştirildiği yönündeki iddiaları yalanlarken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ise Wagner liderine karşı "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Wagner savaşçılarına çağrı

Rusya Savunma Bakanlığı Evgeny Prigojin'in lideri olduğu güvenlik şirketi Wagner'in savaşçılarına seslenerek, "İhtiyatlı olmanızı ve mümkün olan en kısa sürede Rusya Savunma Bakanlığı veya kolluk kuvvetlerinin temsilcileriyle iletişime geçmenizi istiyoruz. Herkesin güvenliğini garanti ediyoruz" dedi.



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