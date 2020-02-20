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Rusya'da kaza yapan araçlar üst üste çıktı

Rusya'da kaza yapan araçlar üst üste çıktı
Rusya'da kaza yapan araçlar üst üste çıktı

Rusya’da iki şehirde aynı gün yaşanan trafik kazalarında araçlar üst üste çıktı.

Rusya'da kaza yapan araçlar üst üste çıktı - Tıkla İzle

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan kazada Krasnogorsk şehrine bağlanan Novorizhskoe kara yolunda bir araç, iki aracın arasında kaldı. Arkadan gelen aracın vurmasıyla birlikte öndeki araca çarpan otomobil, aracın üstüne çıktı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili bölge trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşanan kazada ise 2 araç yolda ilerlerken aynı anda yoldan çıkıp bir ağaca çarptı. Arkadan gelen araç öndeki aracın üstüne çıkarak durabildi. Her iki kazanın görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Erhan Altıparmak

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