İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya'da yolcu gemisi tekneye çarptı: 4 yolcu öldü

Rusya'da yolcu gemisi tekneye çarptı: 4 yolcu öldü
Rusya'da yolcu gemisi tekneye çarptı: 4 yolcu öldü

Rusya’nın Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’nde bir yolcu gemisinin sahildeki tekneye çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Rusya'da yolcu gemisi tekneye çarptı: 4 yolcu öldü - Tıkla İzle

Rusya'nın Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'ne bağlı Surgut'ta bulunan Chernaya reka nehrinde yolcu taşıyan küçük bir yolcu gemisi kıyıya yanaştığı sırada geminin dümeni kilitlenince kıyıya bağlı bir tekneye çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte kıyıdaki teknede ve gemide büyük hasar oluştu. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans ekibi gönderilirken, gemideki kaptan dahil 8 kişinin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından gemiye girildikten sonra içeriden 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, diğer 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, birinin 4 yaşında bir çocuk olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gemi kaptanının kazada ağır yaralandığı aktarıldı.

Erhan Altıparmak
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.